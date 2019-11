Kaïes Saïed en visite dans le gouvernorat du Kef

Le président de la République, Kaïs Saïed, a déclaré, mercredi, en marge d’une visite au Kef, que le développement dans les régions de l’intérieur du pays requiert une nouvelle législation capable de répondre aux préoccupations des citoyens.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, Kaïs Saïed a expliqué que les textes actuels qu’il a qualifiés d’ “incomplets” représentent “un obstacle” à toute solution de développement, surtout par rapport à la lenteur des procédures et leur complexité.

Il a ajouté que le pays a besoin de nouvelles visions pouvant donner aux jeunes les outils juridiques nécessaires qui leur permettront de surmonter les difficultés rencontrées.

Il s’agit, a-t-il expliqué, de construire à partir de la base, c’est-à-dire du local au central, en passant par le régional.

Le citoyen doit être une force de suggestion. Il doit être la source de son propre développement, a-t-il dit.

Le chef de l’Etat a, dans ce sens, fait savoir que les citoyens continuent de scander les mêmes slogans clamés au lendemain de la révolution et de revendiquer le droit à l’emploi, à la liberté et la dignité, et ce, a-t-il dit, en raison de l’absence des outils juridiques qui leur permettent d’obtenir ces mêmes droits.

En réponse à une question sur sa vision de l’action diplomatique, le président de la République a déclaré que “la diplomatie est un tout”, il n’y a pas lieu de la découper. Il a critiqué les approches sectorielles de l’action diplomatique qu’il a qualifiées d’”impertinentes”.

Chaque ambassadeur doit œuvrer à mettre en place un plan intégral et à exécuter une vison globale. Il ne doit pas se référer au pouvoir central.

Il doit, toutefois, répondre de ses actions et assumer ses responsabilités en cas d’échec.

Devant le siège du gouvernorat du Kef, Kaïs Saïed a rencontré des sans-emplois qui lui ont fait part de leurs conditions de vie difficiles et exprimé leur mécontentement face à leur situation.

Le chef de l’Etat a rencontré le gouverneur du Kef et certains responsables de la région.