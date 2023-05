Kaies Saied: « La censure d’un livre quel qu’il soit n’a pas lieu d’être en Tunisie »

« La censure d’un livre quel qu’il soit n’a pas lieu d’être en Tunisie » a indiqué le Président de la République Kaies Saied. Et la polémique autour de « livre dont on dit qu’il a été censuré à la Foire internationale du livre de Tunis (en allusion au livre » le Frankenstein tunisien « , de l’auteur Kamel Riahi) est en vente à la librairie El Kiteb à Tunis » a-t-il ajouté.

Visitant mardi soir la librairie El Kiteb au centre ville de Tunis, le président de la République, a dans une vidéo diffusée sur la page facebook de la présidence de la république, mentionné que le livre en question ne figurait pas dans la liste des ouvrages à exposer dans le pavillon et que l’exposant devait signaler toutes les publications à exposer, chose qu’il n’a pas faite en ce qui concerne cet opus.



D’ailleurs « L’autre livre dont on prétend également la censure ( « Kaïs Saied, président d’un bateau ivre » de Nizar Bahloul) m’a été offert » a-t-il mentionné soulignant que « quiconque qui parle d’interdiction est dépassé par le temps ».

Le Chef de l’Etat a dans ce sens réaffirmé que la propagation de telles diffamations et allégations mensongères sont des tentatives malsaines visant à mettre en doute l’état des libertés en Tunisie en faisant croire que des menaces pèsent sur elles. « Les libertés ainsi que la révolution ont un peuple qui les préservent, tout autant que l’Etat est protégé par ses institutions », a ajouté Saied.

Parlant de la corrélation entre liberté de la pensée et liberté d’expression, le Président de la République a souligné que la liberté d’expression n’a pas de sens sans la liberté de pensée. Il a, à cet effet, étayé que « malheureusement certaines personnes qui disposent de liberté d’expression sont dans un état de coma intellectuel » avant de poursuivre que « quiconque à l’intérieur ou à l’extérieur du pays met en doute les libertés en Tunisie est soit un espion, soit un intellectuel plongé dans un profond coma dont il ne se relèvera jamais » et que la vigilance est de mise face aux tentatives de « certains livres et chaines étrangères qui narguent la Tunisie et opèrent avec des parties qui cherchent à saper le fonctionnement de l’Etat, à le faire chuter et à nuire à l’image de la Tunisie ».

Le Chef de l’Etat a dans ce sens réaffirmé qu’il n’y a pas de place en Tunisie à quiconque incite au terrorisme notamment celui intellectuel et que le peuple tunisien n’est pas dupe pour croire leurs propos et que chaque jour leurs actes mettent à nu leurs discours ».

En marge de la Foire internationale du livre de Tunis (FILT) Kais Saied s’est également rendu à l’ancien siège de la Société tunisienne d’édition (STD) à Tunis faisant part de sa grande déception face à la situation alarmante de cette propriété publique laissée à l’abandon tout comme la Maison tunisienne d’édition (MTE), deux institutions publiques fermées sous prétexte de la mise à niveau mais dont le sort sera la démolition et l’abandon. Le président de la république a, au terme de son intervention, fait part de son engagement à poursuivre le combat contre la corruption et les corrompus.