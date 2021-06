Kaies Saied reçoit les ministres africains participant à la 4ème édition de la FITA

Le président de la République, Kaies Saied, a reçu, vendredi, au palais de Carthage, les ministres africains, qui ont pris part à la 4e édition de la Conférence internationale sur le financement de l’investissement et du commerce en Afrique (FITA), organisée en Tunisie, du 24 au 26 juin 2021.

A cette occasion, Saied a souligné l’impératif d’assurer une exploitation optimale des ressources naturelles et humaines disponibles en Afrique, dans le cadre d’un nouvel modèle de développement, afin d’aider les pays à relever leurs défis et à réaliser les aspirations de leurs peuples.

Il a, par ailleurs, mis l’accent sur la nécessité d’identifier des solutions pour les problèmes du continent, selon une approche participative qui consacre les principes de l’unité et de la solidarité.

Ont pris part à cette rencontre, le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie, le président et le vice-président du Conseil des Affaires tuniso-africain (Tunisia Africa Business Council).