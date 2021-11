Kaies Saied rend visite à l’enseignant Sahbi Ben Slama

-Le président de la République, Kais Saied, a rendu visite, dimanche matin, à l’enseignant Sahbi Ben Salama, qui réside à l’hôpital militaire de Tunis, pour se faire soigner après avoir été poignardé par son élève, ce qui a nécessité une intervention chirurgicale.

Le Président de la République s’est entretenu avec Ben Salama sur son état de santé, soulignant que l’émergence de violences contre le cadre scolaire dans certains établissements d’enseignement est un phénomène étrange et inacceptable dans la société tunisienne et nécessite une compréhension des causes réelles .

Saied a déclaré, dans une vidéo publiée sur la page officielle de la Présidence de la République, que les programmes éducatifs doivent être reconsidérés, notamment à la lumière de l’expansion des réseaux sociaux et du monde virtuel , soulignant la nécessité d’une réforme radicale de l’éducation.

Il a également souligné la nécessité d’encadrer le cadre éducatif et les établissements d’enseignement à tous les niveaux, rappelant que la Tunisie a réalisé des progrès dans la société au fil des décennies grâce à l’éducation.

Il est à rappeler que le professeur Sahbi Ben Slama du lycée Ibn Rashiq d’Ezzahraa du gouvernorat de Ben Arous a subi le 8 novembre dernier une attaque à la tête et au corps avec un instrument tranchant par son élève, ce qui a nécessité son transfert à l’hôpital et une intervention chirurgicale. Son état est maintenant stable