Kaies Saied se défend d’avoir fomenté un coup d’Etat

Le président de la République, Kaies Saied, a affirmé que les décisions qu’il a prises et annoncées dimanche soir, ne constituent pas « coup d’État », précisant qu’il s’agit de « décisions constitutionnelles prises conformément à l’article 80 de la Constitution, contrairement à ce qui se dit »

Lors d’une visite ce lundi à l’aube à l’avenue Habib Bourguiba, le président de la République a souligné qu’il n’est pas un « complotiste », qu’il « abhorre les coups d’Etat », se demandant comment « il en ourdirait un s’il applique les dispositions de la constitution ? «

Saied a souligné qu’avant l’annonce de ces mesures, il avait consulté à la fois le chef du gouvernement Hichem Mechichi, qu’il a rencontré directement, et le président du Parlement, qui l’a informé par téléphone, affirmant qu’il les a traités avec beaucoup d’égard et un profond respect. « La responsabilité me dicte que je l’assume et de pas laisser la Tunisie devenir une proie facile ».

«Ceux qui parlent de coup d’État devraient bien lire la constitution ou retourner en première année de primaire. ». « J’ai fait preuve de beaucoup de patience et j’ai énormément souffert avec le peuple tunisien », a-t-il dit.