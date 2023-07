Kairouan : 100 ha ravagés par l’incendie de Djebel Zagdouda

L’incendie de Djebel Zaghdouda de la délégation El Oueslatia du gouvernorat de Kairouan qui s’est déclaré, mardi, a ravagé 100 ha des forêts de Khanguet El Ouechtatia.

Le colonel Hamdi Loussif, directeur régional de la protection civile, a indiqué que 80% du feu a été maîtrisé, jusqu’au mardi après-midi, ajoutant que les causes de l’incendie sont encore inconnues.

Il a fait savoir que des flammes attisées par le vent et localisées dans une région difficile d’accès, ne sont pas encore neutralisées.

Cinq camions de pompiers ont été mobilisés pour maitriser l’incendie.

Une bombe datant de la deuxième guerre mondiale a été explosée à cause de l’incendie.

- Publicité-