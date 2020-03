Kaïs Kabtani nouvel ambassadeur représentant permanent de la Tunisie auprès de l’ONU

Kaïs Kabtani, ambassadeur de Tunisie à Addis Abeba et son représentant permanent auprès de l’Union Africaine doit être parmi les plus jeunes diplomates à être promu à 49 ans, ambassadeur représentant permanent de la Tunisie auprès de l’Organisation des Nations Unies à New York.

Il accède à ce poste à un moment crucial puisque notre pays siège comme un membre non permanent au Conseil de Sécurité et vient de prendre l’initiative d’une résolution onusienne appelant à une plus grande coopération des nations du monde pour éradiquer le Coronavirus qui représente une menace pour la paix et la sécurité internationale.

Kaïs Kabtani succède à Moncef Baati, limogé de son poste par le président Kaïs Saïed.

Diplômé de sciences juridique, détenteur d’un master en diplomatie de l’Académie de Malte, Kaïs Kabtani a fait une longue carrière dans le multilatéral.