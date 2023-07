Kais Said : Nous sommes déterminés à concrétiser le mémorandum dans les meilleurs délais

» Le mémorandum d’entente sur le partenariat stratégique et global entre la Tunisie et l’Union européenne (UE) stipule la nécessité du rapprochement entre les peuples » a indiqué le président de la République Kaïs Saïed, lors de la cérémonie de signature tenue, dimanche, au Palais de Carthage.

» Ce mémorandum devrait être complété dans les plus brefs délais par un certain nombre d’accords portant sur les mêmes principes « , a ajouté Saïed.

» Nous sommes déterminés à concrétiser ce mémorandum dans les meilleurs délais « , a affirmé le président de la République, soulignant que les pays » cherchent une égalité effective et non une sympathie sans respect « .

Evoquant la question de l’immigration et des immigrés, Saïed a mis l’accent sur l’importance de » mettre en place un accord conjoint sur la migration et sur les opérations de migration clandestine, surtout que ces opérations sont souvent organisées par des réseaux criminels « , faisant remarquer qu’il est crucial « de veiller ensemble à éradiquer les causes de la propagation de ce phénomène en même temps que penser aux mécanismes de son traitement ».

Il a salué par ailleurs l’aide apportée par les Tunisiens aux migrants irréguliers en provenance des pays subsahariens, estimant que les organisations chargées de la migration » ne font que publier des communiqués « .

Intervenant lors du point de presse organisé, dimanche, en présence de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni et le Premier ministre néerlandais, Mark Rutte, il a ajouté que » l’identification de nouveaux cadres de coopération en dehors du système monétaire international établi après la deuxième guerre mondiale, figure parmi les défis auxquels font face les pays aujourd’hui « .

» Ce système, qui a divisé le monde en deux, une moitié pour les riches et l’autre pour les pauvres, n’est plus valide sous la même forme et avec le même contenu « , a-t-il encore dit.

Said a précisé que » La Tunisie n’a pas de missiles intercontinentaux, mais elle a une souveraineté qui traverse les océans et les continents « , ajoutant que le pays aspire à un nouvel avenir pour répondre aux ambitions de chacun « .

Une déclaration commune entre la Tunisie et l’Union européenne a été signée, le 11 juin 2023, au Palais de Carthage, à l’occasion de l’entretien qui a réuni le président de la République, Kais Saied, avec la présidente du conseil des ministres italien Giorgia Meloni, la présidente de la commission européenne Ursula Van Der Leyen et le premier ministre néerlandais Marc Rutte.

Le texte de la déclaration porte sur une série de partenariats inclusifs, au service des intérêts des deux parties. Le partenariat global couvrira les domaines des relations économiques et commerciales, de l’énergie renouvelable et compétitive, de la migration et du rapprochement des peuples.

Selon la déclaration, le dialogue politique commun entre la Tunisie et l’UE qui se tiendra dans le cadre de la tenue du conseil de partenariat Tunisie-UE, prévu avant la fin de l’année 2023, va permettre de relancer les relations politiques et institutionnelles afin de faire face aux défis internationaux communs et conserver un système international basé sur les principes de l’Etat de droit.

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger et le Commissaire européen à la politique de voisinage et à l’élargissement ont été chargés d’élaborer le mémorandum d’entente sur une série de partenariats inclusifs pour son adoption par la Tunisie et l’UE.

