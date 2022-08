Kais Saied à Washington en décembre pour le sommet USA-Afrique!

Le président de la République, Kais Saied devrait assister en décembre au sommet États-Unis et Afrique organisé par le président américain Joe Biden, a révélé la chargée d’affaires de la mission américaine à Tunis.

Natasha Franceschi a déclaré lundi au haut diplomate tunisien Othmane Jerandi que le président Biden allait adresser une invitation au chef de l’Etat tunisien, rapporte The North Africa Post.

Le sommet, prévu du 13 au 15 décembre, portera sur les relations entre Washington et le continent africain et sur les moyens de contrer l’influence de la Chine et de la Russie en Afrique.

L’annonce de l’invitation intervient dans un contexte de tension entre les deux pays, Washington s’inquiétant du recul de la démocratie dans en Tunisie que beaucoup dans le monde ont considérée comme la seule réussite du printemps arabe, souligne la même source..