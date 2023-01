Kais Saied adresse un message de vœux aux Tunisiens à l’occasion du nouvel an

Dans une allocution télévisée samedi, le président de la République Kais Saied adressé un message de vœux aux Tunisiens à l’occasion du nouvel an. Il a souhaité aux Tunisiens à l’intérieur et à l’extérieur du pays une bonne et heureuse année, prospère et qui sera marquée par la consécration de la Justice et la préservation des droits humains.

« A cette occasion, plutôt que d’évoquer les événements passés et ce malgré que leurs répercussions sont toujours présentes, nous devons retrousser les manches pour surmonter toutes les difficultés engendrées par la pandémie, les grandes mutations internationales et le nouveau contexte mondial que la Tunisie refuse d’être une de ses victimes ».

Saied a également parlé de difficultés intérieures, provoquées pour la plupart.

Il a souligné l’engagement à faire face à tous ces changements et œuvrer à l’amélioration de la situation, particulièrement de ceux marginalisés pendant des décennies, qui souffrent de précarité et qui cherchent à avoir une vie digne, a-t-il soutenu.

Le président de la République a insisté sur l’impératif de passer de la lassitude à l’action et du désespoir à l’espoir, ce qui nécessite la conviction commune que la Tunisie est ouverte à tous et que le travail et l’effort constituent la voie de la réussite et de la victoire.

Saied a, dans ce sens, appelé à la création des richesses, soulignant que parmi ces richesses, figurent les ressources humaines « intarissables et à la valeur inestimable ».

Il a mis en avant aussi l’importance de compter sur soi et sur ses propres capacités pour réaliser les revendications légitimes des Tunisiens à l’emploi, la liberté et la souveraineté.