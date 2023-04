Kais Saïed affirme n’avoir eu ni de vacance du pouvoir ni d’empêchement provisoire

Le président de la République, Kais Saïed a souligné, lundi, lors d’une rencontre avec la Cheffe du gouvernement Najla Bouden au palais de Carthage, que les informations relayées concernant une éventuelle vacance du poste du président de la République ne peuvent susciter que du mépris appelant les tribunaux à se prononcer sur les appels au coup d’Etat.

D’après une vidéo publiée par la Présidence de la République sur sa page officielle Facebook, le président a affirmé n’avoir eu ni de vacance du pouvoir ni d’empêchement provisoire, ajoutant que « ceux qui véhiculent ce genre de rumeurs essayent de provoquer des crises ».

Déplorant l’absence de rationalité dans ce qui a circulé, Saïed a estimé qu’on a atteint un niveau de délire jamais égalé de par le passé.

« Ils ont diagnostiqué la maladie, prescrit les médicaments et avancé des chiffres et des analyses, sans que je n’en ai la moindre connaissance », a-t-il poursuivi ajoutant que « la vacance du pouvoir n’existe que dans leurs têtes ».

Le président a ajouté que l’atteinte à la paix publique ne peut pas être tolérée, appelant les tribunaux à se prononcer sur les appels au coup d’Etat militaire.

Le président de la République a, par ailleurs, évoqué la situation hydrique délicate dans le pays, estimant que cette situation est le résultat de plusieurs décennies de laisser-faire.

Il a aussi abordé la question de l’argent public spolié et de la réconciliation pénale faisant savoir que « certains pays refusent de rendre les fonds spoliés et que des parties à l’intérieur du pays essayent d’entraver ce processus ».

Il a à ce propos affirmé que « la volonté du peuple sera mise en œuvre ».

Le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Tunis a ordonné, lundi, d’engager des poursuites pénales contre les personnes et les administrateurs des pages des réseaux sociaux à l’origine de la publication et de diffusion de fausses informations portant atteinte à la sécurité publique du pays.

Des sites d’information, médias ainsi que des pages sur les réseaux sociaux, ont relayé des informations sur les raisons qui font que, depuis le 22 mars 2023, le président de la République, Kais Saïed, n’a pas apparu dans le cadre d’une activité officielle ou une visite de terrain.

Certains se sont même interrogés sur l’état de santé du président, réclamant » des raisons sur son l’absence ».

