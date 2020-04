Lors de la tenue ce vendredi 17 avril 2020 du Conseil de la sécurité nationale, au palais de Carthage, le président de la République, Kais Saied a affirmé qu’il faut réviser plusieurs choix et lutter efficacement contre la corruption qui a gagné du terrain dans plusieurs régions et ce pour rétablir la confiance des Tunisiens et préserver la souveraineté de l’Etat.