Kais Saied appelle à accélérer la remise des aides sociales à leurs bénéficiaires

Le président de la république, Kaies Saied a souligné vendredi au palais de Carthage, l’importance d’accélérer la remise des aides sociales à leurs bénéficiaires .

Au cours d’un entretien avec le ministre des affaires sociales Mohamed Habib Kchaou, le chef de l’état a mis l’accent sur la nécessité de prendre en charge les catégories vulnérables et les habitants des régions éloignées dans le pays .

L’entretien a porté également sur les conditions sociales d’un grand nombre de citoyens et les méthodes de distribution des aides sociales et financières exceptionnelles et temporaires.