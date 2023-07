Kais Saied assume la responsabilité dans la crise à Sfax

-Le parti Al Jomhouri a accusé le président de la République Kais Saied et son gouvernement d’être responsables de la » dégradation de la situation » dans la ville de Sfax suite à la crise provoquée par des migrants irréguliers subsahariens.

Le parti a estimé que les autorités ont échoué à mettre fin à la crise et à trouver les solutions adéquates.

Dans une déclaration publiée jeudi, le parti a jugé superficiel le traitement du président de la République de ce dossier, soulignant que les habitants de Sfax et les migrants subsahariens sont victimes de cet échec.

Des quartiers de Sfax connaissent depuis quelques jours des affrontements entre des migrants subsahariens et des riverains suite au meurtre d’un jeune tunisien poignardé par des migrants.

Les autorités avaient rapatrié depuis le 28 juin près de 1200 migrants irréguliers venant de pays subsahariens en coordination avec les autorités libyennes et algériennes qui ont pris en charge les opérations de rapatriement, selon le député à l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) Moez Barkallah.

