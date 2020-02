Kais Saied au 33ème Sommet africain à Addis-Abeba

Le président de la République, Kais Saied, participera aux travaux du 33ème Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement des pays de l’Union Africaine qui se tiendra les 9 et 10 février courant à Addis-Abeba, capitale de l’Ethiopie.

L’ordre du jour de cette réunion au sommet comprend une variété de questions, notamment la réforme des institutions de l’Union Africaine (UA), la Zone de libre-échange du continent africain et les causes de la paix et de la sécurité du Continent.