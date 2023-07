Kais Saied au ministère de l’Intérieur pour examiner la question migratoire à Sfax 

Le président de la République Kais Saied s’est rendu, ce mardi après-midi, au siège du ministère de l’Intérieur, où il a rencontré le ministre Kamel Feki et un certain nombre de responsables de la sécurité.

Selon un communiqué de presse de la présidence de la République, la rencontre a porté sur la situation dans la ville de Sfax suite à l’opération criminelle d’hier soir. Le chef de l’Etat a affirmé que la Tunisie est un Etat qui n’accepte sur son territoire que ceux qui se conforment à ses lois, comme elle refuse de servir de zone de transit ou de terre de peuplement à ceux qui y arrivent en provenance de nombre de pays africains, de même qu’elle refuse qu’elle soit la gardienne de frontières autres que les siennes.

Le président de la République a ajouté qu' »il existe des réseaux criminels que l’État tunisien est tenu de démanteler, et qu’il existe de nombreux indices que cette situation n’est pas normale, se posangt la question de savoir comment ces nouveaux arrivants en Tunisie peuvent-ils parcourir des milliers de kilomètres et se rendre dans une ville précise ou un quartier déterminé, et se demandent si ceux-ci connaissent-ils ces villes ou ces quartiers pendant qu’ils sont dans leur pays, et s’ils sont des migrants pu des personnes poussées hors de leurs frontières par des groupes criminels qui font commerce de leur misère et de leurs organes et visent, avant ceci et cela, la paix civile en Tunisie « , selon ses dires.

Dans le même contexte, le président de la République a appelé « à la nécessité d’imposer le respect de la loi à ceux qui exploitent ces misérables en Tunisie, ajoutant que la location des logements aux étrangers, dicte d’en informer les autorités sécuritaires, outre le fait que l’emploi est régi par les législations tunisiennes