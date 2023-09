Kais Saied confère avec le chef du gouvernement

Le président de la République, Kais Saied, a conféré, vendredi après-midi, au palais de Carthage, avec le chef du gouvernement Ahmed Hachani, sur de nombreux sujets liés à l’avancement de l’action gouvernementale au cours des derniers jours.

Lors de cette entrevue , il a été souligné la nécessité d’élaborer un certain nombre de textes, notamment sur la question relative à la mise en place de commissions au sein de chaque ministère et dans les institutions et établissements publics en particulier, ayant été noté que l’examen d’un certain nombre de dossiers a montré que de nombreux recrutements ont été evffectués, ces dernières années ,sur la base de faux diplômes , de népotisme et de favoritisme, indique un communiqué de la Présidence.

La réunion a également discuté de la nécessité de demander des comptes à chaque responsable, d’autant plus que de nombreux projets sont interrompus sous de faux prétextes qui poussent les investisseurs à rechercher des investissements dans d’autres pays. Soit ces gens sont en partie liée avec certains lobbies, soit ils se placent dans l’expectative des échéances électorales, alors qu’il s’agit d’une affaire en lien avec l’État et le peuple, et non à un parti ou à des lobbies qui œuvrent comme à leur habitude à s’emparer de toutes les richesses du pays.

- Publicité-