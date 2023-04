Le chef de l’Etat Kaïs Saïed, a décidé vendredi, de confier la préparation d’un projet de consultation sur la réforme de l’éducation et de l’enseignement à une commission qui sera créée à cet effet, selon la page facebook de la présidence de la République.

Cette décision a été annoncée lors d’une séance de travail tenue au palais de Carthage, en présence de la cheffe du gouvernement Najla Bouden, le ministre de l’éducation Mohamed Ali Boughdiri, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Moncef Boukthir, le ministre de la jeunesse et des sports Kamel Gueddiche, la ministre des affaires culturelle Hayet Ketata et la ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées Amel Belhaj Moussa. D’après la même source, la commission qui entamera ses travaux la semaine prochaine comprendra des représentants des départements, dont les ministres ont assité à cette réunion, ainsi que des représentants du ministère des Affaires religieuses et du ministère de la Formation professionnelle et de l’Emploi, outre des experts en sociologie.Saïed a, à cette occasion, souligné que l’enseignement et l’éducation est un secteur de souvraineté et la réforme dans ce domaine ne peut être complète que si elle est réalisée selon une approche globale couvrant toutes les étapes de l’éducation, notant que les fruits de cette réforme ne peuvent être récoltés que des décennies plus tard.Il a, par ailleurs, affirmé que l’inclusion du Conseil supérieur de l’éducation et de l’enseignement dans le texte de la Constitution résulte d’une conviction solide de l’importance de la science et de l’éducation dans la vie des sociétés.

La séance de travail a en outre porté sur l’entretien et la mainternance des établissements éducatifs et la contribution des citoyens aux efforts consentis dans ce domaine. YOSR