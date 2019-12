Prolongation, d’un mois, de l’état d’urgence

Le chef de l’Etat Kaïs Saïed” a décidé de prolonger l’état d’urgence, d’un mois à compter du 1er janvier jusqu’au 30 du même mois, annonce, lundi, la présidence de la République dans un communiqué.

Le 30 août 2019, un décret présidentiel portant prolongation de l’état d’urgence du 3 septembre au 31 décembre 2019 sur l’ensemble du territoire a été publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) (n°70).

Le décret stipule que le président de la République a décidé de prolonger l’état d’urgence, conformément au décret n°1978-50 du 26 janvier 1978 réglementant l’état d’urgence ainsi qu’au décret présidentiel n° 2019-134 du 1er août 2019, portant proclamation de l’état d’urgence et ce, après concertation avec le chef du gouvernement et le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP).

Le décret dispose également qu’il appartient aux ministres, chacun au niveau de ses responsabilités, de mettre en application le décret présidentiel publié au JORT.

Le 2 août dernier, Mohamed Ennaceur, alors président de la République par intérim, avait décidé le prolongement de l’état d’urgence, d’un mois sur l’ensemble du territoire à partir du 4 août jusqu’au 2 septembre 2019.

L’état d’urgence se poursuit depuis le 24 novembre 2015 sur l’ensemble du territoire de la République, à la suite de l’attaque terroriste qui a ciblé un bus de la garde présidentielle dans la capitale, faisant 13 morts et 16 blessés.