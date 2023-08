Kais Saïed dit son fait à l’administration tenue d’être en ligne  sa politique 

Conférant, vendredi, au palais de Carthage, avec le Chef du gouvernement, Ahmed Hachani, le président de la République, Kais Saïed, s’est informé de l’activité du gouvernement au cours des derniers jours, soulignant la nécessité que l’harmonie rjègnbe entre tous les ministères et ce en ligne avec la politique définie par le chef de l’Etat, précise un communiqué de la Présidence de la République.

Le chef de l’Etat est revenu sur le processus de « révision minutieuse de tous les recrutements qui ont eu lieu depuis 2011 », affirmant qu’il s’agit d’une « une urgence, eu égard surtout à l’obstruction dont font montre plusieurs administrations vis-à-vis de de la politique de l’État » , citant à cet égard le cas d’un fonctionnaire qui a refusé de recevoir une somme d’argent au profit de l’État.

Il y a vu un « comportement répandu dans nombre d’administrations, comme ce fut le cas en ce qui concerne la perturbation d’un certain nombre de projets sous des prétextes futiles dans divers secteurs, comme la santé, l’éducation, les entreprises privées et autres ».

Le président de la République a a affirmé que l’administration est tenue d’assumer son rôle et que chaque fonctionnaire doit se sentir au service de l’État et non à celui d’un parti ou d’un groupe de pression spécifique qui se croit capable de perturber les politiques de l’État ».

Le président de la République a rappelé que l’administration est un prolongement de l’autorité politique, tenue à l’obligation d’exécution et qu’aucun atermoiement ou entrave ne sera toléré à l’avenir, outre le fait que de nombreux citoyens, hommes et femmes, sont devenus à la merci d’un fonctionnaire qui se considère au-dessus de toute responsabilité.