Kais Saied en inopiné à l’unité de conditionnement d’eau minérale à Zaghouan

Le président de la République, Kais Saied a effectué, mercredi après-midi, une visite inopinée à l’unité de conditionnement de l’eau minérale de Zaghouan (Cristaline), où il a pris connaissance du fonctionnement de l’usine et des conditions de travail de ses employés.

Présent sur les lieux, le gouverneur de Zaghouan, Mohamed El Euch n’a pas fourni aux médias plus d’informations sur cette visite.

L’usine Cristaline emploie près de 120 employés, selon le données de l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation.

