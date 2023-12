Kais Saied félicite El-Sissi après sa réélection à la présidence de l’Egypte

Le président de la République, Kais Saied, a eu, mardi, un entretien téléphonique avec le président égyptien Abdel Fattah El-Sisi qu’il a félicité suite à sa réélection à la magistrature suprême de l’Egypte.

Il a souligné la volonté de la Tunisie de poursuivre la coopération avec l’Égypte dans tous les domaines, dans le cadre des excellentes relations entre les deux pays.

Le président El-Sisi a remercié le chef de l’Etat et a souligné la volonté de l’Égypte de continuer à œuvrer au renforcement de la coopération, de la coordination et de la consultation entre les deux pays, à la hauteur des relations historiques étroites que les deux peuples partagent. L’entretien a porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales et les deux présidents ont échangé leurs points de vue sur la situation régionale.

