Kais Saied félicite le peuple tunisien à l’occasion de l’avènement de ramadan

Depuis la prestigieuse et vénérée mosquée Ezzitouna, le président de la République, Kais Saïed, a exprimé, mercredi soir, ses vœux les plus sincères au peuple tunisien et à la nation islamique tout entière, implorant Dieu que le mois saint de ramadan soit porteur de bien et de prospérité.

Lors d’une allocution prononcée à cette occasion, et postée en vidéo sur la page Facebook de la présidence, le chef de l’Etat a souligné que le mois de ramadan est une occasion idoine voire un moment privilégié que tout le monde devra saisir pour s’épurer des incivilités, dont notamment, le recours à l’augmentation des prix et à la spéculation.

Le chef de l’Etat a invité le peuple tunisien à boycotter massivement quiconque s’empresse à profiter sciemment de la mauvaise conjoncture pour augmenter excessivement les prix des produits.

Notre auguste religion, a-t-il dit, s’articule autour des principes et valeurs d’entraide, d’altruisme, de fraternité, d’esprit de solidarité et de clémence envers les démunis et les pauvres.

Plus besoin de vous rappeler que l’Islam repose sur les valeurs de justice et d’équité, a martelé le chef de l’Etat, lançant à ce titre un message aux personnes aisées en vue de prêter main-forte aux catégories nécessiteuses en ce mois sacré.

Le président Saïed a saisi aussi l’occasion pour réaffirmer l’engagement de l’Etat à mener une bataille sans merci contre la corruption.

- Publicité-