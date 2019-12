Kais Saïed félicite le président algérien élu Abdelmadjid Tebboune

Le président de la République Kais Saïed a félicité samedi dans un entretien téléphonique le président algérien élu Abdelmadjid Tebboune.

Saïd a exprimé à son homologue algérien ses vœux de réussite, à l’issue de sa victoire à la présidentielle algérienne. Il a également fait part, à cette occasion, de sa volonté d’impulser la coopération entre la Tunisie et l’Algérie et d’ouvrir de nouveaux horizons dans ce cadre de manière à réaliser les aspirations des deux peuples frères et leur espoir de construire un avenir commun.

Le candidat à la présidentielle algérienne Abdelmadjid Tebboune, avait remporté le scrutin dès le premier tour avec 58,15 pourcent des voix des électeurs, a annoncé vendredi l’Autorité nationale indépendante des élections (Anie).