Kais Saied félicite le président nord-coréen Kim Jong

Kim Jong Un, secrétaire général du Parti des travailleurs de Corée, président des Affaires d’État de la République populaire démocratique de Corée (RPDC) et commandant suprême des forces armées de la RPDC, a reçu un message de salutations et de félicitations du président de la République Tunisienne, Kais Saied, rapporte l’agence de presse officielle nord-coréenne KNCA.

En voici le texte :

« A l’occasion de la célébration de la Fête Nationale de la République Populaire Démocratique de Corée, j’ai le plaisir d’exprimer à Votre Excellence, en mon nom et au nom du peuple tunisien, mes plus chaleureuses félicitations et mes meilleurs vœux de santé et de bonheur, en espérant plus de développement et de prospérité pour votre peuple ami.

Veuillez agréer, Excellence, l’expression de ma plus haute considération et estime ».

