Kais Saied inaugure l’Académie diplomatique internationale de Tunis

Le président de la République Kais Saied a inauguré lundi l’Académie diplomatique internationale de Tunis, en présence du ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi.

Kais Saied a visité les différents pavillons de l’académie et pris connaissance de ses composantes. Il a ensuite écouté un exposé sur les étapes de construction et d’équipement de l’établissement, fruit d’un partenariat réussi entre la Tunisie et la Chine, indique la présidence de la République dans un communiqué.

Kais Saied a rencontré la nouvelle promotion des jeunes diplomates qui débuteront leur formation dans l’Académie, leur souhaitant réussite et succès.

Il a évoqué les relations de partenariat et d’amitié entre la Tunisie et Chine depuis l’établissement des relations diplomatiques le 10 janvier 1961, passant en revue certains aspects de l’histoire de la diplomatique tunisienne.

L’Académie diplomatique a été créée en vertu du décret gouvernemental 630/2019. Il fixe les prérogatives de l’institution et de son organisation financière et administrative.

L’Académie est financée par le gouvernement chinois à hauteur de près de 88,5 millions de dinars.

L’objectif derrière ce projet est d’assurer aux diplomates tunisiens et étrangers, une formation en phase avec les nouvelles relations internationales et les exigences de la nouvelle diplomatie.

