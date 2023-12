Kais Saied : La société El Fouladh ne sera pas cédée

Le président de la République, Kais Saied a effectué, mardi, une visite inopinée à la Société Tunisienne de sidérurgie « El Fouladh » à Menzel Bourguiba (gouvernorat de Bizerte), pour s’informer de la situation financière difficile de cette entreprise publique.

Durant cette visite qui s’est déroulée en présence du gouverneur de Bizerte, Samir Abdelaoui et du PDG d’El Fouladh, Sami Kabtini, il a également examiné les moyens à même de redynamiser cette entreprise et lui restituer son rayonnement d’antan ainsi que sa place dans l’économie nationale.

Saied a, par ailleurs, rencontré les employés et écouté leurs doléances, a indiqué un responsable régional au correspondant de TAP.

Le chef de l’Etat a affirmé que l’aciérie de Menzel Bourguiba est une des richesses de la Tunisie et ne sera pas cédée au secteur privé.

Ila ajouté que depuis 2002, la réflexion a été engagée de la vendre à des parties étrangères sous prétexte de la développer, mais qu’elle avait fait faillite et que nombre de ses installations ont été cédées.

Le président de la République a également souligné qu’il y a des millions de tonnes de fer appartenant à la Société des Chemins de fer tunisiens en ferraille et éparpillés un peu partout, appelant, à la nécessité de les remettre à la Société El Fouladh.

De même, le chef de l’Etat a abordé la question des adjudications dans le secteur sidérurgique, soulignant qu’il y a une partie qui en profite et veut se substituer à l’Etat tunisien.

« Les adjudications qui sont organisées s’agissant de la ferraille sont en apparence des adjudications, mais il n’y a qu’une seule partie adjudicataire qui en profite, son nom existe et elle en assumera la responsabilité. »

Créée en 1962, la société Tunisienne de Sidérurgie « El Fouladh » a démarré sa production en 1965.

Société anonyme placée sous la tutelle du ministère de l’Industrie et de la Technologie, elle a vocation à fabriquer l’acier pour l’alimentation du marché national en ronds à béton.

Depuis plus de quarante ans, elle est l’unique usine sidérurgique dans le pays et donc la seule à produire de l’acier liquide et à le transformer en ronds à béton.

Elle est dotée d’une capacité de production de 200.000 tonnes par an.

