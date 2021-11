Kais Saied: La Tunisie disposée à renforcer sa coopération avec les pays du COMESA

Le président de la République, Kais Saied, qui s’exprimait, à distance, aux travaux du 21e Sommet des chefs d’État et de gouvernements du Marché Commun d’Afrique Orientale et Australe (Comesa), a fait état de la disposition de la Tunisie à renforcer sa coopération avec les pays membres de ce marché « pour assurer un développement réel et durable aux pays africains et garantir la prospérité et la paix sociale aux peuples du continent ».

Saied a souligné l’impératif d’assurer le transfert de technologies et de savoir vers les pays africains et de renforcer les capacités dans le domaine des technologies modernes et de l’économie numérique, « à même de réussir la transition vers une croissance innovante et durable et d’appuyer le rôle de jeunes africains dans l’intégration économique et sociale de notre continent ».

Il a mis l’accent également sur la nécessité de mettre en place une économie verte, à travers l’investissement dans les énergies renouvelables et en encourageant les initiatives et les projets dans cette filière, « ce qui est en mesure d’aider nos pays à faire face aux changements climatiques ».

« La Tunisie est prédisposée à concevoir, avec le reste des pays africains, de nouvelles approches de coopération et à développer les échanges commerciaux et économiques interafricains, ainsi qu’à créer de nouvelles formules d’investissement », a encore indiqué le président de la République.

Les travaux du 21è Sommet du COMESA ont démarré, mardi, en Egypte, sur la thématique « défions notre résilience par une Intégration économique numérique stratégique ».