Kaïs Saïed : « La Tunisie ne sera jamais impliquée dans la politique des axes »

La Tunisie ne sera jamais impliquée dans la politique des axes, conformément à ses constantes indéfectibles et aux dispositions de la Constitution du 25 juillet 2022, a déclaré le président de la République Kaïs Saïed.

Dans une déclaration accordée à l’agence TAP, en marge de sa participation vendredi, à Djeddah, aux travaux de la 32ème session du Conseil de la Ligue arabe, Saïed a souligné que ce sommet est celui de « la réunification arabe qui a commencé à se concrétiser depuis le sommet d’Alger (novembre 2022). »

A cette occasion, le chef de l’Etat s’est félicité du retour de la Syrie à la Ligue arabe, soulignant que ce retour intervient après 12 ans de « destruction » de ce pays.

Par ailleurs, le président Saïed a réaffirmé que la juste cause du peuple palestinien demeure imprescriptible, dénonçant le mutisme des Etats qui se présentent comme des défenseurs acharnés des droits de l’Homme, face aux massacre commis contre les Palestiniens.

En marge de sa participation au Sommet de Djeddah, le président de la République s’est entretenu vendredi avec des dirigeants et chefs d’Etat arabes.

