Kais Saied: La Tunisie restera un pays paisible et sûr malgré les vaines tentatives de la déstabiliser

-La Tunisie restera un pays paisible et sûr malgré les vaines tentatives de la déstabiliser, a déclaré le président de la République Kais Saied en présidant, mercredi, le Conseil de sécurité nationale qui se tient sur fond de l’agression survenue la veille à Djerba aux alentours de la Ghriba.

L’Etat est debout, il est fort de ses institutions qui fonctionnent, de ses forces armées et de la vigilance et de la lucidité de son peuple, a-t-il ajouté, dénonçant « un acte criminel lâche et odieux ».

» Se trompe celui qui met en doute les capacités de l’Etat « , a-t-il martelé.

Tous les Tunisiens connaissent pertinemment les plans de ces criminels qui se dévoilent chaque jour un peu plus, a affirmé le président de la République qui a insisté sur l’engagement à préserver la paix et la stabilité dans le pays et au sein de la société tunisienne. Il a rappelé que de nombreux pays en Europe et ailleurs ont connu des actes similaires.

Grace à la vigilance de nos forces de sécurité et de l’Armée, l’assaillant n’a pas réussi à atteindre la Ghriba dans une vaine tentative de semer la discorde, saper la saison de tourisme et porter atteinte à l’Etat, a-t-il fait observer.

Et de réaffirmer, nous sommes déterminés à répondre aux attentes des Tunisiens et à bâtir un avenir basé sur la justice, la liberté et la souveraineté nationale.

Il a tenu à rassurer les Tunisiens et le monde entier que nul ne pourra attenter à la sécurité de la Tunisie, terre de tolérance et du vivre ensemble.

Le président Kais Saied a présenté ses condoléances aux familles endeuillées, souhaitant un prompt rétablissement aux blessés.

