Kais Saied : L’Etat garantira les droits des victimes parmi les sécuritaires

Le président de la République, Kais Said, a souligné lors de sa visite, vendredi après-midi, à l’hôpital des forces de sécurité intérieure de la Marsa pour s’enquérir de l’état de santé des sécuritaires blessés lors de l’attaque terroriste perpétrée, vendredi, dans la région du Lac 2, l’engagement de l’Etat à garantir les droits des sécuritaires blessés, sur tous les plans.

Le président de la République a exprimé à cet effet, l’engagement de l’Etat à prendre en charge la famille du martyr Mohamed Taoufik Missaoui, victime de cet attentat terroriste, mettant en exergue l’importance de la fondation “Fidaa” qu’il œuvre à créer et qui prendra en charge les blessés et les familles des martyrs parmi les sécuritaires et les militaires, a indiqué un communiqué publié, vendredi, par la Présidence de la République.

Il a dans ce sens affirmé l’attachement de la présidence de la République à faire adopter de nouvelles législations garantissant less droits des martyrs et des blessés, soulignant la nécessité de traiter le phénomène du terrorisme sur la base d’une approche globale qui intègre, outre l’aspect sécuritaire, les dimensions sociale et culturelle, et ce, dans l’objectif d’optimiser la lutte contre le fléau du terrorisme.

Le chef de l’Etat a discuté avec les blessés des forces de sécurité, louant la bravoure dont ils ont fait preuve dans la défense de la patrie. Les sécuritaires blessés ont, pour leur part, exprimé la détermination indéfectible, à défendre la patrie, affirmant que de telles opérations ne parviendront pas à les déstabiliser mais à les inciter davantage à se mobiliser pour débarrasser la société du fléau du terrorisme, selon le communiqué.

Il est à noter que le Président de la République, s’est rendu, vendredi après-midi, à l’hôpital des forces de sécurité intérieure à la Marsa autour duquel une forte présence sécuritaire a été observée, suite à l’attaque terroriste qui avait ciblé une patrouille de sécurité affectée à proximité de l’ambassade américaine dans la région Lac 2, à Tunis qui a fait un mort (un lieutenant) et cinq blessés dont quatre sécuritaires.