Kais Saied: L’Etat ne restera pas les mains croisées face aux spéculateurs

Le président de la République Kais Saied, a présidé jeudi, au Palais de la Kasbah, une séance de travail en présence du chef du gouvernement Ahmed Hachani , du ministre de l’Intérieur Kamel Feki, de la ministre des Finances Sihem Nemsia Boughdiri et du ministre des Affaires sociales Malek Zahi.

Il a lors de la réunion, insisté sur l’unité de l’Etat et la coordination entre toutes ses institutions.

La crise » provoquée » du pain ne doit pas se reproduire à l’occasion de la rentrée scolaire et universitaire tout comme certains autres produits, a-t-il mis en garde faisant observer que certaines parties manigancent, à l’heure qu’il est pour créer de nouvelles crises.

L’Etat ne restera pas les mains croisées, il combattra tous les spéculateurs et œuvrera sans relâche à l’assainissement de l’administration, a-t-il martelé.

De la Kasbah, le président Kais Saied s’est ensuite rendu dans la médina puis dans l’Avenue Habib Bourguiba où il a discuté avec les citoyens.

Sur son passage, il a également visité quelques boulangeries.

