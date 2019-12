Kais Saïed ne lèvera pas le petit doigt pour le gouvernement !

Alors que la question de la mise en place d’un nouveau gouvernement s’éternise, dans un pays menacé par un Shutdown financier, des voix s’élèvent chez l’opposition et même chez certains partis qui seraient au pouvoir, évoquant la question d’un «gouvernement du président». Sur Shems FM, la chargée de communication à la présidence de la République a formellement démenti l’existence d’une initiative dans le cadre des efforts pour la formation du gouvernement. «Si cela était vrai, le chef de l’Etat, qui se considère le garant du respect de la constitution, l’aurait faite lorsque le chef de gouvernement missionné était venu demander un délai supplémentaire ».

Jemli devra donc se débrouiller tout seul. Il est vrai que, la Constitution explique bien, dans son article 89, ce qui doit se passer et ce qui se passe. C’est, en effet, un premier chef de gouvernement à missionner. S’il n’y arrive pas, ce sera une seconde proposition, cette fois-ci faite auprès des partis politiques et les coalitions parlementaires, en vue de charger une autre personnalité. Ce n’est qu’une fois cette seconde tentative avortée, et dans les quatre mois suivant la première désignation, que le chef de l’Etat prend la main, peut dissoudre le parlement et ordonner l’organisation de nouvelles élections. L’article 89 parle donc d’une période de quatre mois, c’est-à-dire que la possible intervention de Kais Saïed dans le processus de formation d’un gouvernement ne pourra être possible qu’à partir du 15 janvier 2020. Il faudra alors un délai de deux fois 1 mois, pour le second chef de gouvernement à missionner en cas de total échec de Jemli après la fin de sa prolongation. La possible dissolution de l’ARP ne pourra être possible qu’en mars 2020.