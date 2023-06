Kais Saied ne tarit pas d’éloges sur Giorgia Meloni et son franc-parler

Le président de la République, Kais Saied a félicité la Première ministre italienne Giorgia Meloni pour son franc-parler en l’accueillant mardi au palais de Carthage, dans le cadre de sa visite officielle en Tunisie.

« Je suis très heureux de vous parler de nos problèmes, je le dis tout haut, aujourd’hui, vous êtes une femme qui dit tout haut ce que d’autres pensent tout bas », a déclaré Saied à Meloni au début d’un entretien qui a duré près de deux heures.

Une source du bureau du Premier ministre italien a déclaré à Arab News que les deux dirigeants avaient discuté des efforts déployés par l’Italie pour faciliter un accord entre la Tunisie et le Fonds monétaire international pour un prêt de 1,9 milliard de dollars afin d’aider le pays à faire face à la grave crise financière à laquelle il est confronté.

Le FMI exige du gouvernement tunisien qu’il mette en œuvre une série de réformes avant d’accorder le prêt. Toutefois, les autorités tunisiennes demandent qu’une première tranche de financement soit débloquée immédiatement, le reste étant versé au fur et à mesure de la mise en œuvre des réformes.

Lors du sommet du G7 qui s’est tenu le mois dernier à Hiroshima, Mme Meloni avait déjà exhorté le FMI à adopter une approche « pratique » pour débloquer des fonds en faveur de la Tunisie « sans conditions préalables ».

Elle a déclaré mardi : « Le prêt reste fondamental pour le redressement complet du pays. Elle a appelé à une « approche concrète de l’UE pour que le soutien à la Tunisie puisse être augmenté avec un paquet substantiel d’aide financière », et a assuré à Saied qu’elle était « prête à revenir bientôt à Tunis avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen ».

Meloni a également souligné les liens historiques entre l’Italie et la Tunisie.

« Nous sommes des amis et nous devons coopérer de plus en plus », a-t-elle déclaré. « La stabilisation et la croissance de la démocratie en Tunisie sont essentielles pour l’Italie. Ensemble, nous pouvons atteindre des objectifs ambitieux.

Meloni a également rencontré le Premier ministre tunisien, Najla Bouden Romdhane, avec qui elle a discuté de la coopération financière et des efforts déployés pour lutter contre l’immigration clandestine.