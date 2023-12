Kais Saied «ne transige pas sur l’indépendance  de la décision nationale»

Recevant, mercredi, au Palais de Carthage, le ministre des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, le président de la République, Kais Saïed, a rappelé les constantes de la politique étrangère tunisienne, citant notamment, l’indépendance de la décision nationale.

Il a souligné à ce propos que la souveraineté de l’État à l’étranger est intimement liée à celle exercée par le peuple sur son propre territoire.

Selon un communiqué de la présidence de la République, la réunion a permis aussi de discuter du rôle dévolu aux consuls dans la fourniture des services dans les plus brefs délais aux ressortissants tunisiens établis à l’étranger.

Sur un autre plan, le Président de la République a appelé le ministre des Affaires étrangères à intensifier l’action diplomatique dans toutes les manifestations internationales pour se tenir aux côtés du peuple palestinien et mettre fin à la barbarie sioniste.

Il a réaffirmé à ce titre la position ferme et inflexible de la Tunisie visant à défendre les droits du peuple palestinien à établir son État indépendant et souverain sur la terre historique de la Palestine avec pour capitale la ville sainte d’al-Qods.

