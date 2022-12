Kais Saied nie l’existence d’une crise dans le secteur de la santé

Dans des déclarations aux médias lors d’une visite à Jendouba, le président de la République, Kais Saied a souligné l’importance du secteur de la santé et des réalisations réelles qu’il nécessite pour répondre aux besoins des citoyens et des humains en matière de services et en bénéficier sans différenciation ni discrimination.

A cet égard, il s’est engagé à travailler à la diffusion de ces projets et à leur répartition équitable entre toutes les villes et régions qui souffrent de réelles pénuries, en plus d’achever la construction de la cité médicale de Kairouan après que les autorités concernées auront achevé le dossier d’études.

A cette occasion, le chef de l’Etat a nié l’existence d’une crise dans le secteur de la santé en Tunisie, estimant que tout ce qui est dit dans certains médias et réseaux sociaux ne sont que « des rumeurs malveillantes, à travers lesquelles les partis cherchent à saper la stabilité et l’immunité de la Tunisie ».

Et à une réponse à une question de l’agence TAP sur les garanties que le chef de l’Etat peut donner aux Tunisiens sur l’expansion de leurs craintes quant à l’avenir du pays à la lumière des développements actuels, le président a accusé les partis, sans les nommer, de chercher à « altérer la subsistance des Tunisiens ».