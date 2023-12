Kais Saied présente ses vœux aux Tunisiens à l’occasion de  la nouvelle année administrative

Le président de la République, Kais Saied, a présenté ses vœux peuple tunisien à l’occasion de la nouvelle année administrative.

Dans une allocution prononcée, jeudi, lors de la réunion du Conseil des ministres au palais de Carthage, le chef de l’Etat a déclaré que « la fierté de la Nation restera toujours présente dans nos esprits et dans nos consciences, dans chaque pas que nous entreprenons et dans chaque action que nous cherchons à réaliser.

Ila ajouté que « nous continuerons d‘aller de l’avant sur la voie de la lutte et de la libération. Avec notre esprit et les capacités des fils de ce peuple, nous construirons, si Dieu le veut, un avenir meilleur. » Avec une grande partie de ce qui a été réalisé, nous réalisera nos espoirs, nos rêves et nos aspirations ».

Le chef de l’État a indiqué qu’au moment où il adresse au peuple ses vœux les plus sincères, « aucun peuple libre du monde ne peut ignorer l’agression sioniste brutale et barbare contre notre peuple de la Palestine martyre » .

- Publicité-