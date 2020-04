Kais Saied préside la cérémonie marquant la commémoration des évènements du 9 avril 1938

Une cérémonie marquant la commémoration du 82ème anniversaire des évènements du 9 avril 1938 (Fête des martyrs) a été organisée, jeudi matin, au carré des martyrs, à Séjoumi.

Le président de la République, Kais Saied a déposé, à cette occasion, une gerbe de fleurs au pied du mémorial et récité la Fatiha à la mémoire des martyrs, indique la présidence de la République.

Il a salué le drapeau national au son de l’hymne national et passé en revue un détachement d’honneur des trois armes.

La cérémonie s’est déroulée en présence du chef du gouvernement, du président de l’Assemblée des représentants du peuple, du ministre de la Défense ainsi que du gouverneur et de la maire de Tunis.