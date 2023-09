Kais Saied préside la réunion du Conseil de sécurité nationale

Le président de la République, Kais Saïed, a présidé, lundi 25 septembre 2023, la réunion du Conseil de sécurité nationale dont l’ordre du jour comportait plusieurs dossiers, dont notamment la traite des êtres humains et l’entassement des déchets et immondices.

Dans une allocution liminaire prononcée à cette occasion, le chef de l’Etat a souligné la nécessité pour chaque responsable d’assumer la responsabilité qui lui incombe et d’en assumer les conséquences.

Abordant ensuite la question des accidents de la circulation routière, il a fait observer que ce fléau s’est largement répandu dans le pays –

« Il y a des raisons profondes sur lesquelles il importe de se pencher pour combattre ce phénomène», a-t-il dit, ajoutant que les conducteurs considèrent que la route appartient aux pouvoirs publics, alors que le citoyen est tenu de se convaincre que la route lui appartient.

Il a expliqué que les accidents ne sont pas imputables uniquement à l’état des routes ou à l’état des voitures.

Par ailleurs, le président de la République a soulevé la question de la liberté d’expression et des médias, soulignant qu’« il n’y a aucun débat sur la liberté des médias, alors que la liberté de pensée brille par son absence ».

Kais Saied a affirmé que la liberté d’expression n’est pas le mensonge, ni la diffamation, encore moins l’atteinte à l’honneur ou une menace de mort.

Concernant la ligne éditoriale de la Télévision nationale, le président de la République a fait savoir que « maints points doivent être tirés au clair », citant la télévision nationale, qui « doit être nationale », a-t-il affirmé, soulignant l’obligation qui incombe à la télévision nationale de faire sienne la ligne éditoriale de la Nation », selon ses dires.