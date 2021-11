Kais Saied préside le Conseil des ministres

Le chef de l’Etat Kais Saied, a présidé, ce jeudi 18 novembre 2021, au palais de Carthage un conseil ministériel portant sur plusieurs projets de décrets-lois et décrets présidentiels.

A cette occasion, le président de la République a fait savoir qu’un calendrier des réformes politiques est en train d’être élaboré pour répondre aux revendications des Tunisiens.

« La Tunisie a besoin aujourd’hui d’autres projets de décrets, notamment le projet de décret sur la réconciliation pénale et le projet de décret sur le raccourcissement des délais de jugement des délits et abus électoraux », a dit le chef de l’Etat, soulignant que le pouvoir judiciaire est celui de l’Etat tunisien, qu’il est indépendant et qu’il n’est soumis à aucune autorité.

Il a également indiqué que le peuple veut apurer le pays, et cela peut n’être réalisé que par une justice impartiale et des juges au-dessus de tout soupçon.

tous les projets de décrets-lois et de décrets présidentiels examinés en Conseil des ministres ont été adoptés.