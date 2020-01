Kaïs Saïed reçoit Fadhel Abdelkafi

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, samedi, au Palais de Carthage, Fadhel Abdelkafi, dont le nom a été proposé, par certains partis et blocs parlementaires, pour le poste de chef de gouvernement.

Dans une vidéo diffusée sur la page facebook de la Présidence de la République, Fadhel Abdelkafi déclare avoir présenté au chef de l’Etat sa perception concernant ” le prochain gouvernement et sa composition “.

La rencontre, a-t-il dit, a été l’occasion de discuter de la situation générale du pays, en particulier les plans économique et financier et d’écouter le point de vue du président à propos des défis qui attendent le pays.

Selon la Présidence de la République, la rencontre s’inscrit dans le cadre de la poursuite des consultations pour le choix du futur chef de gouvernement.

Le nom de Fadhel Abdelkafi a été proposé par trois blocs parlementaires pour la primature. Il s’agit des groupes d’Ennahdha (54 sièges), de Qalb Tounes (38) et de la Réforme nationale (15).

Rappelons que Fadhel Abdelkafi a été également proposé à la tête du département du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale dans le gouvernement de Habib Jemli qui a été rejeté, vendredi 10 janvier, par le parlement lors de la séance de vote de la confiance.