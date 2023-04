Kaïs Saïed reçoit l’ambassadrice des Emirats arabes unis

L’ambassadrice des Emirats arabes unis (EAU), Imen Ahmad Al Sellami, a été reçue, mercredi, au palais de Carthage par le président de la République, Kaïs Saïed, à qui elle a remis la lettre d’invitation que lui a adressée le Président des EAU pour participer au sommet mondial de l’action climatique qui se déroulera les 01 et 02 décembre 2023 à Dubai.

Le sommet sommet mondial de l’action climatique marquera le démarrage officiel des travaux de la 28e Conférence des Parties sur les changements climatiques (COP 28) qui aura lieu à Dubaï et qui réunira les pays signataires de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques ainsi que les acteurs et actrices du climat .

Le chef de l’état a accepté l’invitation de son homologue émirati, réitérant la volonté de la Tunisie de participer activement à la réussite de cette manifestation.

