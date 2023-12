Kaïs Saïed reçoit l’ambassadrice du Sénégal à l’occasion de la fin de sa mission en Tunisie

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, mercredi, au Palais de Carthage, l’ambassadrice du Sénégal en Tunisie, Ramatoulaye Ba Faye, à l’occasion de la fin de sa mission en Tunisie.

Le chef de l’Etat s’est félicité, à cette occasion, des efforts entrepris par l’ambassadrice sénégalaise en vue de renforcer les liens de fraternité et de coopération entre la Tunisie et le Sénégal.

Cité dans un communiqué de la présidence, Kaïs Saïed a réitéré la volonté de la Tunisie de renforcer et diversifier les relations entre les deux pays.

Pour sa part, la diplomate sénégalaise a exprimé ses vifs remerciements et sa gratitude envers le président de la République et les autorités tunisiennes pour le soutien et l’assistance dont elle a bénéficié tout au long de sa mission en Tunisie.

