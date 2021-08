Kaïs Saïed reçoit le ministre algérien des AE porteur d’un message du président Tebboune

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, lundi, au Palais de Carthage, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra.

Le ministre algérien était porteur d’un message écrit du président algérien Abdelmajid Tebboune au président Kaïs Saïed, indique la présidence de la République.

Le ministre algérien a souligné que l’étape actuelle « délicate » et « pleine de défis » que traverse la région, qu’il a également qualifiée d' »historique », exige d’instaurer « des traditions de concertation régulière entre la Tunisie et l’Algérie, au service de l’intérêt commun des deux peuples frères ».

De son côté, le président Saïed a exprimé « la ferme détermination » à poursuivre le travail de concertation et de coordination avec l’Algérie à propos des questions bilatérales et régionales, pour assurer « la sécurité et la stabilité des deux pays » et « lutter contre les dangers qui menacent la région ».