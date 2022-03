Kais Saied reçoit le ministre coréen de l’Intérieur

Recevant, ce lundi, au palais de Carthage, le ministre coréen de l’Intérieur et de la Sécurité Jeon Hae-cheol, le président Kais Saied a souligné la détermination de la Tunisie à renforcer davantage les relations d’amitié et de coopération avec la République de Corée, notamment dans les domaines économique, social, numérique et sécuritaire.

A cette occasion, le chef de l’Etat a salué l’expérience coréenne dans le domaine de la gouvernance et de la transition démocratique à travers l’investissement dans les nouvelles technologies, louant l’initiative de la République de Corée de lancer une plateforme électronique pour écouter les citoyens et leurs suggestions sur l’élaboration des stratégies politiques et les plans d’action gouvernementale.

Cité dans un communiqué, le président Kais Saied a fait part d’une similitude entre ce mécanisme coréen et la consultation électronique en Tunisie pour renforcer la participation de la population à la vie politique.

Pour sa part, le ministre coréen s’est félicité du niveau « excellent » atteint par la coopération bilatérale, réaffirmant la volonté d’œuvrer à son renforcement et à l’élargissement de ses perspectives.

Par ailleurs, le responsable coréen a salué la politique « réussie » de la Tunisie en matière de lutte contre la pandémie de Covid-19, louant, à cet égard, les valeurs d’entraide et de solidarité dont fait preuve le peuple tunisien.