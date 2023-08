Kais Saied reçoit le ministre d’Etat émirati Cheikh Chakhbout Ben Nahyane Al Nahyane

Lors de son entretien vendredi au Palais de Carthage avec Cheikh Chakhbout Ben Nahyane Al Nahyane, membre du conseil des ministres, ministre d’Etat aux Emirats Arabes Unis, le président de la République Kais Saied a souligné que la sincérité des sentiments de fraternité et les bases solides de la coopération bilatérale favorisent des perspectives prometteuses d’un partenariat fructueux dans plusieurs domaines. Il a notamment, cité, l’énergie renouvelable, le dessalement de l’eau, la santé, la transition numérique, l’éducation, le tourisme et l’infrastructure.

Il a également, évoqué l’encouragement des investissements émiratis en Tunisie dans divers secteurs et la nécessité d’aplanir les difficultés qui entravent la promotion de cette activité.

De son côté, le haut responsable émirati a souligné le souci de son pays de continuer à soutenir la Tunisie dans divers domaines et de l’aider à relever tous les défis qui se posent.

Il a indiqué que la délégation qui l’accompagne dans sa visite en Tunisie se chargera de la coordination avec les parties tunisiennes concernées pour définir des projets en communs et les exécuter dans les plus proches délais.

