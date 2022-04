Kais Saied reçoit le président de l’UTICA

Le président de la République, Kais Saied, a reçu, vendredi, au palais de Carthage, le président de l’UTICA, Samir Majoul qui était accompagné des membres du bureau exécutif de l’Union, d’après un communiqué publié par la présidence de la République.

Saied a réitéré, à cette occasion, que la résolution de problèmes actuels doit se faire dans le cadre d’une approche nationale, ajoutant que le dialogue n’est pas possible avec ceux qui ont spolié les avoirs du peuple tunisien, ou tenté de renverser l’État et de nuire à sa continuité et son unité.

A l’issue de cette rencontre, Majoul a déclaré que la rencontre avec le président de la République à porté sur les questions engageant l’avenir du pays et de son peuple, face à la situation économique et financière difficile.

Il a affirmé que les membres du bureau exécutif de l’UTICA ont réitéré au président l’engagement de l’union à jouer le rôle qui est le sien pour contribuer à faire sortir le pays de sa crise exprimant le soutien de l’UTICA aux décisions du 25 juillet 2021.

Majoul a indiqué que le climat économique et social doit évoluer pour redonner confiance au peuple tunisien et aux entreprises, formulant l’espoir de voir les efforts conjugués pour le bien du pays.