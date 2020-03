Kaïs Saïed reçoit les présidents de l’UGTT et de l’UTICA

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, lundi soir, le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du Travail (UGTT), Noureddine Tabboubi, et le président de l’Union tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA), Samir Majoul.

La rencontre a porté sur la situation sanitaire, liée au Covid-19, en Tunisie et dans le monde et la nécessité d’élever le niveau de conscience quant à l’importance de prévenir la propagation de ce virus, indique la Présidence de la République.

Dans une déclaration à l’issue de la rencontre, Noureddine Tabboubi a mis l’accent sur l’importance de cette phase délicate par laquelle passe la Tunisie. L’étape actuelle exige un haut degré de vigilance et la nécessité de mobiliser davantage de moyens matériels et logistiques, a-t-il estimé.

Il a insisté sur la nécessité de conjuguer les efforts pour soutenir le secteur de la santé publique

De son côté, le président de l’UTICA a indiqué que la rencontre a porté sur les mesures préventives contre le Covid-19 et ses répercussions sur l’économie tunisienne et la vie quotidienne des Tunisiens en général.

Il a souligné l’importance de multiplier les efforts de toutes les parties pour gagner cette bataille et de préserver la santé des Tunisiens.