Kais Saied remet les lettres de créance à de nouveaux ambassadeurs

Au cours d’une cérémonie jeudi au Palais de Carthage, le président de la République, Kaïs Saïed, a remis les lettres de créance à quatre nouveaux ambassadeurs.

Il s’agit de :

Farhed Khelif, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Tunisienne auprès du Qatar

Wassef Chiha, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Tunisienne auprès de l’Allemagne

Sahbi Khalfallah, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Tunisienne auprès de la Belgique

Adel Arbi, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Tunisienne auprès de la Chine

Au cours de cette cérémonie, les nouveaux ambassadeurs ont prêté serment devant le chef de l’Etat, en présence du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar.

