Kais Saied remet leurs lettres de créance à quatre nouveaux ambassadeurs

Au cours d’une cérémonie vendredi au Palais de Carthage, le président de la République, Kaïs Saïed, a remis leurs lettres de créance à quatre nouveaux ambassadeurs.

Il s’agit de :

Yassine l Oued, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Tunisienne à Londres.

Karima Bardaoui, ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République Tunisienne à Prétoria.

Rachid Saidani, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Tunisienne à Dakar.

Kais Darraji, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Tunisienne à Séoul.

Au cours de la cérémonie, les nouveaux ambassadeurs ont prêté serment devant le chef de l’Etat, en présence du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar.

